Titanfall já está disponível na Xbox Live

O aguardado Titanfall - já um forte candidato a jogo do ano - já está disponível para download na Xbox Live. O game, desenvolvido pela Respawn Entertainmet em conjunto com a Eletronic Arts, custa R$ 249 e está com menus e legendas em português.

Exclusivo para Xbox One, Xbox 360 e PCs, Titanfall passa em uma fronteira distante destruída pela guerra, em que os jogadores terão a liberdade de lutar como soldados de elite ou os ágeis e fortemente blindados Titãs de mais de 7 metros de altura.

Confira o trailer legendado do game