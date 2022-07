Times brasileiros brilham em novo vídeo tutorial do PES 2014

A Konami divulgou nesta quinta-feira, 15, mais um vídeo tutorial do Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014). Desta vez, mostrando como a torcida pode influenciar os jogadores. Os times brasileiros foram os protagonistas do vídeo. Jogos do Santos contra o Criciúma e do Atlético/PR enfrentando o Internacional fazem parte da demonstração, que ainda mostra escudos do Bahia, Vitória, Portuguesa, Flamengo, Náutico, Atlético/MG, Figueirense, Coritiba e Cruzeiro. Isso deixa claro que esses clubes estarão no game.

A empresa confirmou que o game terá a Copa Sul-Americana, a Recopa e a primeira divisão do campeonato chileno.

Assista ao vídeo:

PES 2014 será lançado em 24 de setembro no Brasil para Xbox 360 e PS3.