TIM lança o Samsung Galaxy S4

O smartphone mais aguardado do primeiro semestre chegou à TIM na Bahia. A operadora realizou na quinta-feira, 16, na loja TIM Store do Salvador Shopping, o lançamento do Samsung Galaxy S4. O aparelho chega às principais lojas da TIM com a facilidade do parcelamento em até 12 vezes sem juros. Assim, quem escolher o Liberty+50, por exemplo, que oferece chamadas ilimitadas locais e DDD (com uso do código 41) para números TIM e mais 50 minutos em ligações para outras operadoras, pagará R$ 258 mensais por ano, valor que contempla a franquia do plano (R$ 49) e a parcela do aparelho (R$ 209).

