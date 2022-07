The Last of Us é o melhor jogo da história, segundo revista

A revista britânica Empire divulgou a lista com os 100 melhores games de todos os tempos e quem levou o prêmio foi The Last of Us, da Naughty Dog, lançado ano passado - e que vai virar filme - exclusivo para o PS3 e o PS4.

A escolha foi feita pelos leitores, mas a Empire concordou com a escolha. "O impacto do game fez a terra tremer para os jogadores. Um jogo de tiro como nenhum outro (...) que marcou em todos os aspectos: combate, ação, roteiro, design de som, de arte e muito mais", disse a publicação.

O game mostra a jornada de Joel e da adolescente Ellie, dupla improvável, em um apocalipse zumbi. "Eles formam um núcleo emocional que causou lágrimas ao final da história", continuou a Empire.

O jogo foi lançado no Brasil com dublagem e legendas em português.

Confira o trailer do jogo: