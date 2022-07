The Last of Us é o jogo mais vendido no Brasil em junho

O jogo exclusivo para PS3, The Last of Us, foi o mais vendido no Brasil em junho, segundo o instituto GFK, que monitora o varejo de games no Brasil. A lista de mais vendidos para PS3 ainda têm God of War: Ascension, Pro Evolution Soccer 2013, Fifa 13 e Injustice: God among Us entre os cinco primeiros.

No Xbox 360, o game mais vendido foi Fifa 13, seguido de Pro Evolution Soccer 2013, Alan Wake (exclusivo do console), Injustice: God Among Us e Far Cry 3.

Confira a lista dos dez mais vendidos em cada console

Playstation 3

1. The Last of Us (Sony) - Exclusivo do PS3

2. God of War: Ascension (Sony) - Exclusivo do PS3

3. Pro Evolution Soccer 2013 (Konami)

4. FIFA 13 (EA)

5. Injustice: Gods Among Us (Warner Bros.)

6. Far Cry 3 Signature Ed. (Ubisoft)

7. Assassin's Creed III (Ubisoft)

8. Assassin's Creed Ezio Trilogy (Ubisoft)

9. Call of Duty: Black Ops II (Activision)

10. Battlefield 3 Ed. Limitada (EA)

XBox 360

1. FIFA 13 (EA)

2. Pro Evolution Soccer 2013 (Konami)

3. Alan Wake (Microsoft) - Exclusivo do Xbox 360

4. Injustice: Gods Among Us (Warner Bros.)

5. Far Cry 3 (Ubisoft)

6. Kinect Sports: Ultimate Collection (Microsoft)

7. Just Dance 4 (Ubisoft)

8. Assassin's Creed III (Ubisoft)

9. Call of Duty: Black Ops II (Activision)

10. Dance Central 3 (Microsoft)