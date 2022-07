Telegram ganha 1,5 mi brasileiros após bloqueio do WhatsApp

O bloqueio temporário do WhatsApp por 48 horas no Brasil levou os brasileiros a aderirem ao Telegram, um dos principais concorrentes do aplicativo. Desde que a decisão judicial foi anunciada, a Telegram aumentou o número de usuários.

Em apenas três horas, o serviço recebeu mais de 500 mil usuários brasileiros, de acordo com a empresa. Uma hora depois, esse número passava de 1 milhão. Às 2 horas desta quinta, 17, quando o bloqueio já estava valendo, o Telegram já contava com mais de 1,5 milhão de novos usuários do Brasil.

O tráfego excessivo levou o serviço a enfrentar problemas. Às 4 horas da madrugada, o Telegram afirmou que os sistemas de SMS pararam de entregar mensagens no Brasil, mas que os responsáveis trabalhavam para corrigir os problemas.

