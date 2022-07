Telegram critica mudança de termo de uso do WhatsApp

O WhatsApp anunciou que passará a compartilhar dados com o Facebook, como número de telefone dos usuários e frequência de utilização. A mudança nos termos de uso do aplicativo gerou alvoroço nas redes sociais e críticas por parte do concorrente direto: o Telegram, que aproveitou para comentar a alteração, através do seu perfil oficial, no Twitter.



Ao contrário de outros serviços, quando dizemos que não compartilhamos seus dados, falamos sério. https://t.co/FCXXdLRT9V — Telegram Brasil (@telegram_br) August 25, 2016







Enquanto o Telegram vendeu aos consumidores a ideia de serviço privativo e com segurança das informações, desde o início, o WhatsApp passou a oferecer criptografia de ponta a ponta recentemente e, inclusive, já recusou passar informações solicitadas pela Justiça, mesmo após ter sido bloqueado por quadro vezes.

Em comunicado enviado ao Jornal El País, o Facebook, novo proprietário do Whatsapp, afirmou que o aplicativo de mensagens funcionará de forma independente. "Por enquanto, não temos planos de compartilhar com o Facebook outra informação opcional que seja fornecida, como o status, nome ou foto do perfil. Tampouco guardamos suas mensagens depois que foram enviadas".