Tela de "Rambo: The Videogame" mostra herói pela 1ª vez

A Reef Entertnaiment divulgou neste sábado, 4, a primeira foto de Rambo no jogo Rambo: The Videogame. Na imagem, o personagem imortalizado no cinema por Silvester Stallone está na espreita ,em uma árvore, esperando um inimigo. A cena lembra o filme Rambo - Programado para Matar, de 1982. O jogo será baseado ainda nos filmes Rambo - A Missão (1986) e Rambo III (1988).

A produtora também revelou detalhes sobre a jogabilidade. Rambo poderá atuar furtivamente, utilizando os inseparáveis arco-e-flecha e faca para matar os inimigos silenciosamente ou agir com mais ação, usando metralhadoras. Serão mais de 35 tipos de inimigos, com chefes baseados nos inimigos dos filmes, e mini-missões, durante o game. Pelo estilo, podemos esperar um jogo que se assemelhe bastante ao recente Tomb Raider, o reinício de Lara Croft nos games.

O jogo ainda não tem previsão de chegar às lojas, mas deve ser lançado ainda em 2013 para PS3, Xbox 360 e PC.

<VIDEO ID=1323175/>