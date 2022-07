Tectoy lança tablets focando no custo-benefício

A Tectou anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento dos tablets Acqua TT-1710, que já está nas lojas, e Octopus TT-2800, que chega no dia 15 de agosto.

O Acqua tem tela capacitiva de 7'' com 5 pontos multitoque, processador de 1.0Ghz, resolução de 800x480 pixels e 4Gb de memória interna com possibilidade de expansão para 32GB com cartão Micro SD. O tablet é branco, na parte traseira, e preta, na frontal, com câmera de 0,3MP.

O Octopus TT-2800 tem processador Dual Core de 1.5GHz, tela capacitiva de 8''com 5 pontos multitoque, resolução de 1024x768 pixels e 8Gb de memória interna que pode ser expandida até 32GB por meio de um cartão Micro SD. Sua parte traseira é inteira prateada e conta com uma câmera de 2MP, enquanto a frente é toda preta e possui outra câmera, de 0.3MP.

Os dois modelos são equipados com sistema Android 4.1, Wi-fi, Bluetooth e suporte a modem 3G. O Acqua chega custando R$ 349 e o Octopus, R$ 549. Ambos são produzidos na fábrica da Tectoy em Manaus.