Táxi na ponta dos dedos

Aplicativos para smartphones viraram febre neste Carnaval, emprestando maior praticidade a tarefas antes complicadas em meio à festa. Conseguir um táxi, por exemplo. Mas o medo de assaltos e furtos ainda fala alto quando o assunto é o uso do celular nas ruas.



Os aplicativos que ajudam nas chamadas de táxi são os mais comuns. Mas também fazem sucesso os que auxiliam na paquera, como o Beija Eu, e os que ajudam a acompanhar o circuito da festa, como o Guia Folia.



Murilo Ferreira, 30, que curtia o Carnaval com amigos, comenta que o uso do aplicativo Chame Táxi foi um auxílio precioso para conseguir transporte em meio à bagunça no trânsito. "Fora da folia, o serviço é ainda mais rápido".



Essencial



E o aplicativo tem facilitado também o trabalho diário de taxistas, como Jorge dos Anjos. "É quase essencial e bem mais simples que um telefonema", observa.



As amigas Antônia Roger, 36, e Deise Gomes, 31, também lançaram mão dos celulares no Carnaval. Mas levaram para as ruas um modelo bem barato, com medo dos assaltantes.



"Trouxe esse para me comunicar com as amigas, mas não é o que uso diariamente. Foi barato, pode ser levado pelo ladrão", comenta Antônia. Foliãs de longa data, mesmo com a presença constante da PM, elas ainda temem usar aparelhos caros nas ruas.

