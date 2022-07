Taj Mahal inaugura conta no Twitter

O Taj Mahal, símbolo do amor e um dos monumentos mais visitados do mundo, chegou neste sábado à rede social Twitter, coincidindo com a 69ª celebração da independência da Índia do Império Britânico.

"Há dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que me visitaram e me seguem aqui (em Twitter) e aquelas que não e mesmo assim me seguem", foi o primeiro tweet do monumento do século XVII, situado no nortista cidade de Agra, no estado de Uttar Pradesh.

A conta na popular rede social foi inaugurada pelo chefe do governo de Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, e o secretário de Turismo estadual, Amrit Abhijat.







"O Taj Mahal é o primeiro monumento histórico do mundo em ter uma conta em Twitter", afirmou Abhijat no ato de apresentação.

Em poucas horas, o Taj Mahal já contava com mais de 2 mil seguidores e muitos deles compartilharam fotografias de suas visitas no popular monumento.

Revestido de mármore branco e pedras preciosas que mudam de cor com a passagem das horas, o mausoléu foi levantado por 20 mil trabalhadores durante 22 anos (1631-53) como homenagem do imperador mogol Shah Jahan a sua falecida esposa favorita, Mumtaz Mahal.

O monumento foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1983.