Tablets superam notebooks em vendas pela primeira vez

Pela primeira vez, os tablets superaram os notebooks em vendas. Em 2013, foram vendidos 8,4 milhões de unidades, o que representa um crescimento de 157% se comparado ao volume comercializado em 2012. Apenas no último trimestre de 2013 foram comercializados 3 milhões de tablets, crescimento de 149% em relação ao mesmo período do ano anterior, contra 2,2 milhões de unidades de laptops.

As promoções de Natal e a "Black Friday" impulsionaram as vendas no quarto trimestres do ano passado. "Este resultado é inédito para o setor. No ultimo trimestre de 2013 foi a primeira vez, desde que foram lançados, que os tablets superam os notebooks em volume de vendas em mais de 800 mil unidades", diz Pedro Hagge, analista de mercado da IDC Brasil.