Super Mario Run chega dia 15 de dezembro para iPhone e iPad

Os usuários do Android vão ter que esperar mais um pouco para jogar Super Mario Run. O primeiro game oficial do personagem para dispositivos móveis chega no dia 15 de dezembro apenas para iPhone e iPad.

O game será gratuito, mas limitado. Quem quiser jogar a versão ilimitada deverá desembolsar US$ 9,99. A Nintendo revelou que o game será lançado para Android também, mas não revelou a data.