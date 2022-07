Street Fighter V vai ganhar lutadora brasileira

Além de Blanka, o monstro verde brasileiro que vai retornar à franquia Street Fighter, a série de games tem uma novidade para o público nacional: uma nova lutadora. Laura é uma mulher cheia de curvas, com um generoso decote, que luta uma mistura de capoeira e jiu-jitsu - e ainda dá choque.

A informação seria divulgada no Brasil Game Show 2015, que acontece este mês, mas um vídeo com o trailer vazou e foi retirado do ar pela Capcom. O game vai chegar na segunda fase de testes beta entre 22 e 25 de outubro, no PC e PS4. Street Fighter V será lançado no primeiro trimestre de 2016.