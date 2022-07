Stephen Hawking lança aplicativo que mostra o universo

O cientista britânico Stephen Hawking lançou nesta sexta-feira seu primeiro aplicativo oficial para iPad, na qual mostra os princípios que regem o universo através de oito "divertidos" experimentos, em colaboração com o grupo editorial Random House.

A aplicação Stephen Hawking's Snapshots of the Universe (As imagens de Stephen Hawking do Universo), à venda na loja digital da Apple por US$ 4,99, se baseia "nos livros e no trabalho" do físico inglês, assinalou a "Random House".

Trata-se de uma travessia interplanetária guiada por Hawking, na qual ensina aos "adultos e estudantes" quais são os princípios que controlam o universo, através de oito experimentos "simples e divertidos".

Cada um deles explica alguma das teorias básicas que "regem nossa vida na Terra", assinalou o editorial, assim como o movimento das estrelas e dos planetas.

"É o primeiro aplicativo desenhado pelo cientista vivo mais famoso do mundo", destacou a Random House, ao mesmo tempo em que explicou que alguns dos experimentos contam com fragmentos de vídeo nos quais Hawking, de 71 anos, faz explicações mais visuais.

Alguns dos enigmas analisados pelo cientista são o motivo pelo qual os planetas permanecem em órbita, os buracos negros, o tempo, a velocidade de queda dos objetos, a situação real das estrelas, o movimento e a localização, a gravidade e a aceleração, e como evoluiu a compreensão humana do universo.

"Esta aplicação oferece uma grande oportunidade para apresentar as doutrinas do professor Hawking a um novo público através de um meio totalmente novo", ressaltou Scott Shannon, vice-presidente e editor de Conteúdos Digitais da Random House.

"Estamos muito orgulhosos de continuar com nossa tradição com o professor Hawking, agora através de mais plataformas do que nunca", acrescentou.

Nascido em Oxford em 8 de janeiro de 1942, Hawking, autor de Uma breve história do tempo, é um dos cientistas britânicos mais importantes do século XX e a ele se atribuem muitos das descobertas da astrofísica moderna.