Startup cria aplicativo gratuito para planejamento de roteiros e gastos de viagem

A startup namoaapp.com criou uma alternativa para quem deseja economizar durante uma viagem. Intitulado "NamoaApp", o aplicativo tem como objetivo ajudar na construção dos roteiros e possibilitar o acompanhamento financeiro.

Por meio de um mecanismo que sugere trades (hotéis, restaurantes, museus, operadoras de passeio, etc.) previamente cadastrados que estejam de acordo com o perfil do turista, será possível definir a quantidade de dias em cada cidade, o quanto será gasto diariamente e os locais a serem visitados.

O turista também poderá inserir novos trades, alterar valores e fazer avaliações sobre a qualidade do serviço.

"As avaliações são enviadas para a plataforma online do estabelecimento, que possibilita também os módulos administrativo, financeiro, serviços, compras, estoque, recursos humanos, dentre outros.”, aponta Alex Pinheiro, consultor credenciado da namoaapp.com.

“Para estarem melhor posicionados nas buscas que as pessoas realizam para construir o plano de viagem, os estabelecimentos podem adquirir pacotes de cliques que são reduzidos somente se o turista incluí-lo no plano”, diz Albert Moreira, sócio da startup.

Idealizado pela empresa Viva e apoiado pelo governo através da FAPESB/SECTI, os 100 primeiros estabelecimentos que se cadastrarem através do e-mail namoa@namoaapp.com poderão obter pacotes de cliques promocionais e acesso inteiramente gratuito.