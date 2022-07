Star Wars: veja 7 tecnologias que existem na vida real

Há muito tempo numa galáxia muito muito distante surgiu Star Wars, uma das franquias de maior sucesso da história do cinema. Misturando traços de Space Opera com um pouco de ficção científica, a saga já está com 38 anos de sucesso. Em dezembro de 2015, mais um filme passará a fazer parte dessa história. Estamos falando de "Star Wars Ep VII: o Despertar da Força". E para homenagear o lançamento do episódio sete, trouxemos sete tecnologias de Star Wars que já existem na vida real. Por: NZN.

Publicações relacionadas