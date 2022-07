Spotify vai ter vídeos e conteúdos não musicais

O número um mundial da música por streaming, Spotify, anunciou nesta quarta-feira, 20, que se lançará no mercado de vídeo e dos conteúdos originais com o objetivo de expandir suas fronteiras para além do campo musical.

A empresa sueca anunciou em Nova York que está adaptando sua plataforma para acomodar vídeos e que, em breve, oferecerá notícias e outros conteúdos não-musicais fornecidos por grandes grupos de mídia, alguns deles exclusivamente.

O fundador e CEO da empresa, Daniel Ek, explicou que a Spotify está respondendo ao papel cada vez mais dominante dos smartphones na vida moderna.

"Está acontecendo uma mudança profunda na música e isso é algo que não poderíamos prever quando fundamos a empresa" há oito anos, disse Ek na cerimônia de lançamento da sua nova proposta.

Segundo o executivo, o mundo da música "está enfrentando sua maior reviravolta desde que começou a gravar o som".

Ek explicou ainda que o Spotify - serviço por assinatura que permite ouvir música online e organizar listas por temas - se associou a grandes empresas de mídia, incluindo Vice e BBC.