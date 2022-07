Splinter Cell: Blacklist empolga com história e modo online

O agente Sam Fisher está de volta. Desta vez, ele vai liderar uma equipe contra os terroristas da Blacklist, que ameaçam um ataque aos Estados Unidos enquanto as tropas americanas não saírem de países ocupados. Sam vai tentar impedir a ameaça no comando de uma equipe formada pela gerente de operações Anna Grímsdóttir, pelo especialista em tecnologia Charlie Cole e pelo agente Isaac Brigs em Splinter Cell: Blacklist, da Ubisoft.

Com uma história empolgante, uma narrativa que se assemelha a um filme de ação e diversos tipos de missões ao redor do mundo, Blacklist vai agradar tanto aos jogadores que gostam de partidas furtivas, em que podem completar sem enfrentar nenhum oponente, apenas utilizando a escuridão como "arma", como para os que gostam de combate com armas de fogo.

A cada missão, são atribuídos pontos de experiência de três formas: "fantasma", quando não se combate nenhum inimigo, "pantera", quando os enfrenta sem alarde, e "ataque", no qual o jogador utiliza armas de fogo.

Despercebido

Mesmo pontuando nas três opções, o sétimo game da franquia mantém a característica dos cinco primeiros jogos, e que foi abandonada no sexto, Conviction (2010): a melhor forma de chegar vivo ao final é passar despercebido.

Um tiro dado e uma horda de inimigos chega como reforços, fazendo com que seja praticamente impossível sobreviver no combate. Para quem, mesmo assim, quer arriscar e usar armas de fogo, existem missões secundárias que se assemelham ao game de terror Left 4 Dead, com "ondas" de inimigos chegando por vez.

A jogabilidade mantém o estilo de jogos como Assassin´s Creed, também da Ubisoft. Desta vez, o jogador pode marcar mais de um inimigo e, com um comando, atingir cada um deles.

Multiplayer

Splinter Cell: Blacklist traz um novo e viciante multiplayer chamado Mercenários Vs Espiões. Como o primeiro personagem, o jogo se transforma em um FPS (com a visão em primeira pessoa) e os movimentos são mais limitados, sem poder se agarrar em lugares mais altos. Já como o segundo, o estilo é o mesmo do singleplayer, em terceira pessoa. O espião é mais ágil e tem o combate corpo a corpo como a melhor forma de enfrentar os inimigos.

Os modos de jogos são bem variados: em um, o espião deve hackear um computador e se manter vivo em uma área delimitada. Em outro, os mercenários devem resgatar um pacote, protegido pelos espiões, e levar em segurança para a base. Em Blacklist, em qualquer um dos modos, o trabalho em equipe é fundamental.

Durante a campanha singleplayer também é possível jogar no modo cooperativo online ou offline, e o parceiro assume o personagem Briggs. No primeiro caso, o ideal é ter um microfone para se comunicar com o outro jogador e conversarem sobre uma estratégia de ataque bem trabalhada, ainda mais se não for um amigo.

O ponto negativo é que a Ubisoft não deixou um servidor dedicado para o multiplayer. Com isso, algumas vezes o "anfitrião" do jogo sai da partida e a missão termina sem dar os preciosos pontos de experiência conquistados, frustrando o jogador. O "renascimento" durante o multiplayer também é demorado: são 17 segundos até reaparecer na partida após uma morte.

Português

A Ubisoft é uma das produtoras que mais lançam games com textos em português e, desde Assassin´s Creed III, também com dublagem no nosso idioma.

Em Splinter Cell: Blacklist, o trabalho é primoroso e evoluiu muito, tanto na dublagem dos personagens como nos textos - já que é comum algum descuido por parte das produtoras gringas, o que acaba deixando passar erros grosseiros de português, algo que não foi encontrado no jogo.