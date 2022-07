Splinter Cell: Blacklist chega ao país em agosto

O game Splinter Cell: Blacklist, da Ubisoft, vai chegar ao País no dia 20 de agosto. A sétima aventura de Sam Fisher estará disponível em versão dublada em português para PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

A trama mostra Fischer no meio de um confronto entre duas nações. Os Estados Unidos o convoca para contra-atacar os inimigos, que estão em posse do arquivo secreto "blacklist". Com carta branca, Fisher cria a unidade 4th Echelon.