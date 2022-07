Sony vende mais de 10 milhões de unidades do PlayStation 4

A Sony disse nesta terça-feira, 12, que as vendas do console de videogames PlayStation 4, lançado em novembro, ultrapassaram a marca de 10 milhões de unidades.

Em abril, a companhia japonesa afirmou que havia vendido mais de 7 milhões de unidades do PlayStation 4 e estava enfrentando dificuldades para acompanhar a demanda pelo aparelho.

O console foi colocado à venda em novembro do ano passado nos Estados Unidos, Europa Ocidental e América Latina, na mesma época do lançamento da plataforma Xbox One, da rival Microsoft, que chegou a 3 milhões de unidades vendidas ao final de 2013.

A Microsoft disse em abril que vendeu 5 milhões de unidades do Xbox One no mundo desde o lançamento do aparelho.