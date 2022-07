Sony vai parar de produzir drives de disco óptico para PCs

A Sony Corp vai parar de produzir drives de disco óptico para PCs até março de 2013, como parte de uma reestruturação destinada a retomar os bons resultados da empresa, noticiou neste sábado o jornal japonês Asahi.

A Sony Optiarc, com sede em Atsugi, ao sul de Tóquio, vai interromper a produção dos drives, que usam um dispositivo para ler e gravar informação, e irá dispensar a maioria dos funcionários em Atsugi e numa fábrica da Malásia, num total de pelo menos 390, de acordo com o Asahi, que não citou declarações de suas fontes.

A Optiarc, fundada em 2006, como joint-venture com a Nec Corp, se tornou dois anos depois uma subsidiária 100 por cento da Sony. A empresa não tem se saído bem por causa da redução das vendas de PCs e da aguerrida competição de preços com rivais estrangeiras.

Em abril, o novo presidente da Sony, Kazuo Hirai, apresentou um plano para revigorar a companhia, o qual concentra o futuro da empresa em aparelhos celulares, como o smartfone Xperia, jogos e imagens digitais, ao mesmo tempo que desenvolve novos negócios, incluindo uma unidade médica.

Hirai também prometeu cortar 10 mil empregos - 6 por cento de sua força de trabalho em todo o mundo - este ano e grandes reduções de custos na unidade de TV, a qual na década passada causou perdas que chegaram a cerca de 12 bilhões de dólares.

No começo deste mês a Sony cortou sua previsão de lucros operacionais para o ano que termina em 2013 e reduziu a expectativa de vendas de produtos-chave, incluindo os consoles em PSP e PS Vita.

As ações da Sony perderam cerca de 40 por cento do valor desde que a empresa anunciou o plano de recuperação, mas ficaram aproximadamente 5 por cento acima do mínimo de 877 ienes depois do anúncio da decepcionante previsão, feito em 2 de agosto.