Sony quer usar vendas do PS4 como motor de serviços de rede

A Sony quer ampliar as vendas de seu videogame Playstation 4 como o principal motor de seu negócio de serviços de transmissão e rede, disse o presidente-executivo Kazuo Hirai nesta segunda-feira, 26.

Hirai disse que a área de jogos eletrônicos é onde a Sony vai buscar vendas maiores de unidades, mesmo enquanto coloca lucratividade à frente do volume de vendas no restante de sua divisão de eletrônicos, onde os prejuízos com TVs e outros dispositivos a levaram para o vermelho.

Enquanto a companhia está prevendo um crescimento para a combalida unidade de TV, que registrou um décimo ano consecutivo de perdas no ano encerrado em 31 de março, Hirai disse que será possível gerar um lucro mesmo que as vendas permaneçam estáveis em comparação ao ano passado.

Hirai disse em um encontro com repórteres que serviços de rede, que oferecem jogos, músicas e filmes por transmissão, serão um importante motor de crescimento nas categorias de produto da Sony. O negócio gerou 200 bilhões de ienes (1,96 bilhão de dólares) em 2013/14.