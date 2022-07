Sony lança ultrabooks com mesma tecnologia dos televisores

A Sony Brasil lançou os novos ultrabooks da Série Pro de 11 e 13 polegadas com a tecnologia Triluminos Display, que possibilita a reprodução de cores mais vivas e nítidas, com a mesma qualidade de imagem de uma TV Full HD da Sony.

Os dois modelos exibem imagens de 1.920 x 1.080 para ver detalhes em fotos, assistir a filmes, séries e apresentações. Além disso, contam com a tecnologia da tela touch que permite uma interação com o Windows 8 e seus aplicativos, além de estar otimizada para a interação com os programas do pacote Office 13, como Word, Excel e PowerPoint.

Toda a estrutura dos ultrabooks é em fibra de carbono, que é 30% mais leve e 200% mais resistente do que alumínio, deixando-os com o peso de 870 gramas no modelo Pro 11 e 1,06 kg no Pro 13, além da espessura de 1,3 cm em ambos.



A performance dos modelos é proporcionada pela 4ª geração do processador Intel® Core™ i7 com 128GB SSD e 4GB ou 8GB de RAM, nos modelos Pro 11 e Pro 13, respectivamente. Segundo a Sony, as baterias duram 6h30 e 7hs.

O Pro 11 na cor preta está à venda por R$ 5.399 e os modelos nas cores preta e prata do Pro 13 chegam custando R$ 5.999.