Sony lança televisores de tela grande pensando na Copa

A Sony Brasil lançou uma nova linha de televisores, a KDL-R555A, com telas grandes de 50, 60 e 70 polegadas. A empresa está aproveitano a proximidade da Copa do Mundo, quando o número de televisores vendidos aumenta.

Os aparelhos possuem o painel LED fino com resolução Full HD e tecnologia 3D. A tecnologia Motionflow XR 240hz proporciona a reprodução de quatro vezes mais quadros por segundo do que os televisores convencionais.

O novos modelos contam ainda com a plataforma Sony Entertainment Network, que possui mais de 60 parceiros de conteúdos, como Netflix, Band, UOL e Esporte Interativo, além do Crackle, catálogo exclusivo da Sony de filmes gratuitos. Com Wi-Fi integrado, as TVs KDL-R555A permitem o acesso a redes sociais e ao Skype, além de conexão com outros dispositivos, como notebooks e smartphones.

A linha KDL-R555A possui a função Simulview. Ao utilizar os óculos Simulview (vendidos separadamente), cada jogador consegue ver o personagem que controla em tela cheia, não sendo necessário "dividir" a tela com as outras pessoas que estão jogando. Uma funcionalidade ideal para jogos com opção multiplayer para PlayStation3.

O televisor de 50 polegadas chega ao mercado custando R$ 4.499,99, de 60 custa R$ 6.999,99 e o valor da de 70" é R$ 10.999,99.