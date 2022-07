Sony lança serviço de vídeos on demand no Brasil

Já está disponível no Brasil o Video Unlimited, serviço de vídeo digital on demand da Sony. Os usuários brasileiros terão acesso a um catálogo com mais de 500 títulos dos grandes estúdios internacionais, que podem ser comprados ou alugados a qualquer hora e em qualquer lugar.

O serviço promete lançar os filmes 28 dias antes de outros serviços similares. Dentre os filmes já disponíveis estão O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro, RoboCop, 300: A Ascensão do Império, Uma Aventura Lego, Rio 2, O Hobbit: A Desolação de Smaug, entre outros.

O conteúdo é atualizado semanalmente e os títulos são oferecidos tanto em SD 480 (no valor de R$ 6,90), e HD de 720p e 1080p (R$ 9,90), dependendo da velocidade da rede. O usuário só precisa de uma única conta na Playstation Network para acesso ao serviço.

O acesso pode ser feito por meio da PlayStation Store (PS Store) em PS4 e PS3, e pelo aplicativo Video Unlimited nos televisores e blu-ray Disc da Sony. Os usuários também podem baixar e reproduzir filmes em PlayStation Vita (PS Vita), PCs baseados em Windows, Sony Xperia e tablets por meio de aplicativo da Sony Media Go.