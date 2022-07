Sony lança PlayStation 4 nos Estados Unidos

A Sony lançou nesta sexta-feira, 15, seu esperado videogame PlayStation 4 (PS4), tentando conquistar os consumidores ao oferecer inovações técnicas e maior interatividade na internet e nas redes sociais.

O PS4, sucessor do PlayStation 3 lançado em 2006, chegou às lojas nos Estados Unidos e no Canadá, e em 29 de novembro vai a Europa e América Latina. No Japão, o console só estará disponível em fevereiro de 2014, devido ao atraso no desenvolvimento de jogos, anunciou a empresa em um blog.

"Milhões de jogadores esperam ansiosamente o lançamento do PlayStation 4", resumiu o analista Scott Steinberg da consultora TechSavvy Global à AFP. "Ajudará a (... ) sedimentar a nova posição dos consoles em um mundo cada vez mais marcado pela presença dos smartphones, tablets e jogos gratuitos, sociais e online", ressaltou.

O lançamento do novo console acontece uma semana antes da saída do XBox One da Microsoft, grande rival da Sony. Custando 399 dólares no mercado americano, o PS4 é mais barato do que o Xbox One, de US$ 499.

"Com o PS4, queríamos fazer um dispositivo com alto desempenho a um preço baixo, para que haja um em todos as salas do mundo", explicou à AFP Adam Boyes, vice-presidente da Sony Computer Entertainment America.

"Criamos uma máquina que pode fazer coisas incríveis", disse ele ao apresentar o console à AFP. "Como um canivete suíço, mantemos o que de melhor nós aprendemos com os dispositivos móveis para colocá-lo no console".

Além das capacidades técnicas do PS4, as possibilidades de interação em redes sociais têm aumentado significativamente nesta nova geração: um botão no joystick para compartilhar no Facebook pequenos vídeos ou imagens dos jogos.