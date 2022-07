Sony lança novos modelos de notebooks híbridos e câmeras

A Sony apresentou, nesta quarta-feira, 4, na feira de tecnologia IFA, em Berlim, novos notebooks híbridos e as câmeras DSC-QX100 e DSC-QX10, que devem ser conectadas aos smartphones.



O modelo Tap 11 é o híbrido de tablet e PC com processador Intel® Core i5 e chega ao mercado brasileiro em novembro com o Windows 8. Com uma caneta digital, aplicativos exclusivos Sony e o VAIO Inspiration Suite é possível usá-lo para captação, edição e organização de imagens. O Tap 11 tem um o teclado magnético sem fio que o acompanha, e que tem sua bateria carregada a cada vez que é acoplado. Assim, é possível transformá-lo em um notebook.

Outros modelos de notebooks híbridos que viram tablet, também apresentados na Alemanha, chegarão ao Brasil. O Fit 15A e Fit 14A possuem o conceito multiflip, que permite deixar a tela em três posições diferentes: na habitual de notebook, como tablet ou então como tela compartilhada, quando virada para fora do teclado.

Câmeras

As DSC-QX100 e DSC-QX10 são acopladas aos smartphones. Uma das referências para o desenvolvimento desses novos modelos foi o conceito de lentes intercambiáveis utilizadas em câmeras semiprofissionais. Os usuários baixam um aplicativo e utilizam todos os recursos da câmera nos smartphones.