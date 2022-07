Sony lança no Brasil o Xperia Tablet Z resistente à água

A Sony lançou, nesta sexta-feira, 2, o Xperia Tablet Z, resistente à água e à poeira, e com 6,9mm, tornando-se o menor tablet do mundo. O aparelho tem tela de 10,1" com Reality display e Bravia Engine 2, para cores mais vivas, 495 gramas, conexão wi-fi e 4G e processador quad core Qualcomm® Snapdragon™ S4 Pro. A memória interna é de 16GB, podendo chegar até 64GB com um cartão microSD. O design é OmniBalance, o mesmo dos smartphones Xperia Z.

A câmera traseira do Xperia Tablet Z é de 8.1MP e a frontal, 2.2MP. O aparelho também inclui o modo exclusivo de gerenciamento de bateria da Sony, que otimiza a economia de energia no modo Stand-by. O aparelho pode ser utilizado na beira da piscina ou dentro da banheira, já que o usuário pode usá-lo com os dedos molhados.

Segundo a Sony, a bateria dura até 9 horas para assistir vídeos, 8 horas navegando na internet com wifi e 100 horas ouvindo música. O preço sugerido é R$ 2.599.