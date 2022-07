Sony lança filmadora Full HD com projetor integrado

A Sony lançou no Brasil a filmadora HDR-PJ340, capaz de fazer gravações em Full HD e um projetor integrado, além de possuir zoom óptico de 30 vezes, tecnologia Steadyshot e memória interna de 16 gigabytes. O preço sugerido do aparelho é de R$ 1.799.



A entrada HDMI que possibilita transformar a filmadora em um projetor de alta definição para qualquer dispositivo HDMI ou que disponha de adaptador. Com ela, é possível jogar videogames, ver arquivos do notebook ou smartphone e transmissões de TVs em um telão de até 100 polegadas.

A HDR-PJ340 tem conexão Wi-Fi, além do Dual Rec Format, um recurso capaz de gravar, ao mesmo tempo, o mesmo vídeo em dois formatos - em alta definição (AVCHD) e em um tamanho mais leve para compartilhamento nas redes sociais.

O modelo conta com ainda com o recurso iAuto, que reconhece as condições de luz do ambiente e realiza ajustes automáticos na filmadora. A função Steadyshot garante ainda a melhor estabilização para que não haja tremidos nas gravações. Além disso, o equipamento conta com o novo processador de imagem BIONZX e sensor CMOS Exmor R de alta sensibilidade, garantindo um caráter de qualidade profissional às gravações.