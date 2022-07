Sony encerra produção do Playstation 2

Primeiro console de muita gente, o Playstation 2 vai sair de linha. A Sony confirmou que vai encerrar a produção do videogame, lançado em 4 de março de 2000 no Japão, em 2013.

Segundo a Sony, em 12 anos foram vendidos mais de 150 milhões de unidades do Playstation 2. Ainda há jogos lançados para o console como os das séries futebolísticas PES e Fifa. O próximo lançamento é Final Fantasy XI: Seekers of Adoulin, previsto para março.

No Brasil, o PS2 só chegou oficialmente em 2009, mas já era popular, principalmente devido à facilidade de obter jogos piratas. Em Salvador, em qualquer centro de comércio ambulante, é possível encontrar jogos para o aparelho.

Dono de um Playstation 3, o técnico em eletromecânica Tiago Silva ainda passa horas jogando no PS2, que tem desde 2003. "Aproveito para jogar games que não tem no PS3 como Final Fantasy X, Digimon, Kingdom Hearts e Grandia". Praticante do desapego, reconhece que se os jogos foram remasterizados em HD para o PS3 - como tem acontecido cada vez mais -, ele vai se desfazer do Playstation 2, que ainda tem mercado e pode custar cerca de R$ 150 reais.