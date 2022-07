Sony divulga teaser com parte do novo console do PS4

A Sony tentou desviar a atenção do público para o anúncio nesta terça-feira, 21, do novo Xbox, lançando nesta segunda, 20, um vídeo teaser do Playstation 4 em que algumas partes do console - que ainda não foi apresentado ao público - aparecem rapidamente em 39 segundos.

Assista abaixo ao teaser

A Sony vai apresentar o console do PS4 apenas no dia 10 de junho, na conferência da empresa no E3 2013. O video-game será lançado no final do ano nos Estados Unidos.