Sony divulga lista de jogos disponíveis no lançamento do PS4

Assim como a Microsoft, a Sony também divulgou nesta terça-feira, 20, na Gamescon, a lista de jogos que chegará no lançamento do Playstation 4 (PS4), em novembro. De exclusivos, apenas três: Killzone: Shadow Fall (que deve chegar em português), Driveclub e Knack.

Confira a lista:

NBA 2K14 - 2K Games

Call of Duty: Ghosts

Skylanders Swap Force

Need for Speed: Rivals

Battlefield 4

Madden 25

FIFA 14

NBA Live

Killzone: Shadow Fall - Exclusivo

Driveclub - Exclusivo

Knack - Exclusivo

Assassin's Creed IV: Black Flag

Watch_Dogs

Just Dance 2014

LEGO Marvel Superheroes

Games da PSN:

Basement Crawl

Pool Nation Extreme

Contrast

Warframe

Pinball Arcade

War Thunder

N++

Minecraft

DC Universe

Planetside 2

Counterspy

ResoGun

Flower

Doki-Doki Universe

Hohokum

Tiny Brains

Super Motherload

Blacklight