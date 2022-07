Sony Brasil reduz preços de jogos de PS3 e Vita

Pensando no Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, a Sony Brasil reduziu o preço de alguns títulos de games para Playstation 3 e PS Vita. O pacote Tri-Play, que reúne três jogos com uma mesma temática, está com o preço de R$ 209.

o pacote Fanáticos traz os títulos inFAMOUS 2, Killzone 3 e Resistance 3; o pacote Aventura vem com Uncharted 2: Among Thieves, ICO and Shadow of the Colossus Collection e MotorStorm Apocalypse; e o pacote Família com Gran Turismo 5 XL Edition, LittleBigPlanet 2 Special Edition e Ratchet & Clank: All 4 One.

Alguns títulos para PS Move também sofreram uma redução nos preços. Além de Sorcery, título lançado recentemente, os jogos High Velocity Bowling, The Fight Lights Out, Kung Fu Rider e PlayStation Move Heroes estarão disponíveis nas lojas por R$ 99,00.

Para o PS Vita, o Uncharted: Golden Abyss passou de R$ 239 para R$ 199 enquanto UNIT 13, Resistance: Burning Skies e WipEout 2048 passaram de R$ 199 para R$ 149, marcando a primeira baixa de preços nos títulos para o portátil.

Outros títulos do catálogo PlayStation também estão inclusos nessa redução. Títulos recentes como Twisted Metal e Starhawk saem por R$ 119,00, enquanto grandes nomes como UnCharted 3: Drake's Deception ou God of War: Origins Collection passam a custar R$ 99.