Sony ataca Microsoft e coloca preço do PS4 menor do que novo

A Sony colocou o preço de seu mais recente videogame PlayStation 4 em 100 dólares abaixo do novo Xbox One da rival Microsoft, na segunda-feira, 10, conforme a concorrência pelos bolsos dos jogadores aumenta, antes dos feriados de fim de ano e temporada de entrega de presentes.

A Sony disse que iria vender o mais novo modelo do PlayStation por 399 dólares no final do ano, pouco depois que a Microsoft anunciou o preço de etiqueta de 499 dólares para seu primeiro novo Xbox em oito anos, e disse que seria vendido nos Estados Unidos em novembro.

A Sony também recebeu aplausos da plateia no Electronic Entertainment Expo (E3), em Los Angeles, quando disse que o PS4 rodaria jogos de segunda mão e não exigiria uma conexão sempre ligada na Internet.

"O PlayStation 4 não vai impor novas restrições sobre jogos usados", disse o presidente-executivo da Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, enquanto o público aplaudia.

A Microsoft e a Sony esperam que os consoles atraiam novos fãs e mantenham os usuários que estão cada vez mais jogando games em smartphones e outros dispositivos móveis, diminuindo gradualmente o negócio de videogames de 66 bilhões de dólares. Ambas as empresas também estão oferecendo mais opções de entretenimento.

O Xbox 360 é atualmente o console de videogame mais vendido nos Estados Unidos, mas as vendas globais são quase a par com o PlayStation 3.