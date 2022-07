Sony apresenta novidades em Tóquio antes da Apple

A empresa japonesa Sony convocou a imprensa nesta terça-feira, 9, em Tóquio para a apresentação dos novos smartphone Xperia Z3, Smartwatch 3 e Smartband Talk, com o objetivo de antecipar a Apple, que fará uma apresentação muito aguardada durante a tarde nos Estados Unidos.



"Queremos demonstrar que a Sony oferece uma gama avançada de produtos de tecnologia de ponta", afirmou uma fonte do departamento de desenvolvimento da empresa.



A Sony apresentou no Salão IFA de Berlim o smartphone Xperia Z3 e um modelo alternativo compacto que, no momento, domina o segmento dos telefones inteligentes a nível técnico. Mas a empresa pode ser superada pelo iPhone 6 da Apple, que talvez seja apresentado nas próximas horas.



O novo smartphone da Sony tem uma tela pequena (5,2 polegadas), é muito fino (7,3 milímetros), tem maior autonomia e mais solidez.



A empresa nipônica também apresentou seu terceiro relógio inteligente, ou Smartwatch, que desta vez conta com o sistema Android Wear.



Também exibiu o Smartband, uma pulseira que permite ao usuário contar os passos que dá, a velocidade, as pulsações, entre outras coisas.



A Sony lançou o Smartband SWR10 há vários meses, mas agora retorna com um produto híbrido, entre o smartwatch e a pulseira, o Smartband Talk, que também serve para telefonar.



Assim como muitas empresas do setor, os diretores da Sony devem acompanhar pela internet a conferência da Apple programada para 17H00 GMT (14H00 de Brasília, madrugada no Japão) para conhecer o possível "iWatch" da empresa americana, um relógio digital multifuncional segundo os boatos.

Publicações relacionadas