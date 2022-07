Sony anuncia novo modelo do PS Vita mais leve

A Sony anunciou nesta segunda-feira, 9, que lançará no mercado no próximo mês uma nova versão de seu portátil PS Vita, que será 15% mais leve, e aumentará sua memória interna para 1 GB, e a duração de sua bateria em 1 hora.

Em comunicado, a Sony revelou que o novo dispositivo será lançado no dia 10 de outubro no Japão a um preço de 19.929 ienes (US$ 201) e só contará com a opção de conexão sem fio (Wi-Fi), ao invés das variantes 3G e sem fio do modelo original.

A nova série "foi desenvolvida para ser mais informal e próxima e abranger uma maior categoria de usuários", detalhou a empresa no comunicado.

Além disso, a versão terá "um novo design completo de sua arquitetura", ao ser 20% mais fina que a original (que entrou no mercado em dezembro de 2011), e contar com variantes em sua tela frontal tátil de 5 polegadas, que passará de oled a LCD, e será capaz de oferecer "o maior nível de qualidade de imagem".

O novo modelo contará com um "contorno arredondado que se ajusta com comodidade às mãos dos usuários", e também tem diferenças na posição de alguns dos botões e comandos.

Com a nova memória de 1 GB, os usuários "poderão desfrutar dos jogos sem necessidade de comprar separadamente um cartão de de memória", e a vida da bateria se aumentará em 60 minutos, para 6 horas, acrescentou a Sony.

O novo modelo chegará ao mercado junto com uma linha de produtos e um cartão de memória de 64 GB, que terá um preço de 10.479 ienes (US$ 105), e será acompanhado de uma redução de preço do resto de cartões, de 4, 8, 16 e 32 GB.

A Sony também anunciou para seu portátil o novo sistema de entretenimento PS Vita TV, que oferecerá aos usuários a possibilidade de utilizar seus conteúdos de vídeo e jogos no televisor.

Esta novidade será lançada no mercado japonês em 14 de novembro a um preço de 14.994 ienes (US$ 151) e virá acompanhada de uma memória de 8 GB para o portátil e um comando como os utilizados no console PS3.

Além disso, a Sony anunciou que seu novo console PS4 estará à venda no Japão a partir de 22 de fevereiro do ano que vem a um preço de 41.979 ienes (US$ 423), e incluirá o jogo "Knack", e a 46.179 ienes (US$ 465) no caso do modelo com o mesmo jogo e uma câmera.