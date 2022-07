Solteiro? Saiba como se dar bem em aplicativos de paquera

O Dia dos Namorados é domingo, 12, mas quem está solteiro já pode arranjar um "crush" até lá. O Happn, aplicativo de paquera, deu as dicas para os usuários que pretendem conhecer alguém bacana até a data dos amantes.



Com 2,8 milhões de usuários no Brasil, o Happn está disponível gratuitamente para iOS, Android e Windows Phone.

Confira as dicas:

Sua foto é a sua melhor apresentação. Ao conhecer alguém pessoalmente pela primeira vez, o seu rosto é a primeira coisa que a outra pessoa vê, e o mesmo acontece no aplicativo.

- Não utilize uma foto em que está acompanhada de amigos, pois dificulta a sua identificação.

- Não utilize uma foto em que esteja sexy demais ou com muitos filtros.

- Sim, apareça sozinho (a) em sua foto de perfil e preferencialmente sorrindo, mostrando-se amigável.

- Sim, utilize fotos que represente os seus gostos ou sua personalidade, e seja natural para não correr o risco de não te reconhecerem no mundo real.

Poucas palavras podem dizer muito sobre você. Sabemos que você é mais que um rostinho bonito. Expresse isso através de uma breve descrição de si mesmo (a).

- Não minta sobre a sua idade, trabalho ou hobbies, pois a verdade sempre aparece

- Não cometa erros de português em seu perfil, isso espanta muita gente

- Sim, inclua uma descrição breve dos seus objetivos, do que gosta de fazer em seu tempo livre ou um pouco de sua personalidade

- Sim, escreva com cuidado para garantir que o texto realmente ajude a passar uma ideia de quem você é

Comece a utilizar o aplicativo. O Happn registrará os perfis dos usuários que cruzarem seu caminho e você poderá checar as atualizações no intervalo do seu trabalho ou escola, no caminho para casa ou qualquer outro momento de tranquilidade.

- Não espere muito tempo para checar a sua linha do tempo e dar alguns "likes".

- Sim, cheque a sua linha do tempo quando estiver livre durante o dia para ver com quem cruzou, curtir os perfis que lhe chamaram a atenção e enviar um "oi" para a pessoa que realmente gostaria de conhecer

Alguém está interessado em você! Quando você curtir alguém que também curtiu o seu perfil, a função de chat é habilitada e esse é o momento de iniciar uma conversa para conhecer mais sobre a outra pessoa e avaliar se gostaria de marcar um encontro.

- Não espere que a outra pessoa inicie a conversa.

- Não seja muito insistente caso a outra pessoa não responda.

- Não dê respostas monossilábicas.

- Sim, tome a iniciativa e escreva primeiro.

- Sim, deixe a conversa fluir.

- Sim, aceite o convite ou convide para sair. A ideia é que possam se conhecer pessoalmente e saber se há uma conexão verdadeira entre vocês.

O encontro. Já marcaram um encontro para se conhecer pessoalmente. E agora?

- Não marquem em um lugar privado, como a casa de um dos dois, e evite que a outra pessoa passe para te buscar.

- Não fique ansioso (a) e deixe as coisas acontecerem naturalmente.

- Sim, encontrem-se em um local público, como um café, um restaurante ou uma praça.

- Sim, chegue ao lugar combinado por seus próprios meios.

- Sim, mantenha-se calma e aja com a maior naturalidade possível. É apenas um encontro, não significa que você vai casar com a pessoa.