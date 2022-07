Snapchat promete melhorar segurança após ataque

O Snapchat anunciou que vai melhorar a segurança do aplicativo depois que hackers acessaram os números de telefone e nomes de usuário de 4,6 milhões de contas.

A empresa californiana, que confirmou na quinta-feira, 2, que foi alvo de uma ação de hackers na véspera do Ano Novo, não especificou quando disponibilizará a versão atualizada do aplicativo, que permite o envio de fotos ou vídeos curtos que são destruídos 10 segundos (ou menos) depois de terem sido vistos.

A solução permitirá aos usuários optar por não aparecer na função "Buscar amigos" depois de uma verificação do número de telefone.

"A comunidade Snapchat é um local onde as pessoas sentem-se cômodas e estamos decididos a prevenir abusos", anunciou a start-up.

Em um comunicado, publicado no site TechCrunch, os hackers afirmaram que o objetivo com a divulgação dos dados do Snapchat era "aumentar a consciência pública sobre o tema".

O Snapchat divulgou o e-mail security@snapchat.com para que os especialistas em segurança informem novas formas de burlar o serviço, com a meta de responder com rapidez a qualquer falha.

Criado por estudantes da Universidade de Stanford em 2011, o Snapchat é um aplicativo muito popular entre os adolescentes.

A start-up rejeitou uma oferta de compra da rede social Facebook, de três bilhões de dólares, informou o Wall Street Journal em novembro.