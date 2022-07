SmarTV vai transmitir a publicitários o que o espectador vê

A LG lançou na IFA, feira internacional de tecnologia, que aconteceu em Berlim, um televisor com um software capaz de captar pixels, descobrindo o que o telespectador está assistindo, seja gravado ou ao vivo. As informações seriam passadas para publicitários, que poderiam fazer campanhas personalizadas para cada tipo de consumidor.

A novidade foi criada pela Cognitive Networks. Em entrevista ao Adage.com, Michael Collette, o CEO da empresa, disse que a Samsung e a Vizio também estariam interessadas no software. A Sony já teria um software similar fabricado pela Gracenote, e também usaria o artifício nos televisores da marca ainda este ano. Com as principais empresas aderindo, não haverá mais privacidade nem para assistir aos programas preferidos.

A Cognitive garantiu que o telespectador vai ter que autorizar o monitoramento do que assiste. Para Collete, será vantagem permitir o uso do software, já que o consumidor terá descontos e uma maior interatividade no televisor. Uma rede de fast foods pode, por exemplo, criar uma campanha para dar descontos para quem mora perto de uma de suas unidades.

A Microsoft, quando anunciou o Xbox One, exigia que o console ficasse conectado à internet a cada 24h e o Kinect - câmera de vídeo que capta os movimentos - ficasse sempre ligada. Após críticas acusando a empresa de invadir a privacidade dos usuários - já que poderia, remotamente, acessar os dados -, a Microsoft voltou atrás na decisão.