Smartphones lideram vendas de celulares pela primeira vez

Os smartphones representaram a maioria das vendas de celulares em todo o mundo pela primeira vez no trimestre entre abril e junho, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira, 14.

A pesquisa, realizada pela empresa Gartner, mostrou que as vendas de smartphones totalizaram 225 milhões no segundo trimestre, ou seja, 51,8% de todos os celulares vendidos no período.

Esta é a primeira vez que as vendas excederam a de celulares tradicionais, que são mais básicos, sem acesso ou com acesso limitado à internet e aplicativos.

Segundo a pesquisa, a Samsung continuou liderando as vendas de smartphones e celulares e o sistema Android, do Google, manteve sua posição com 79% dos smartphones vendidos.

O iOS da Apple, o sistema operacional do iPhone, permaneceu em segundo com 14,2% de participação, em queda, em relação aos 18,8% no ano anterior.

A Gartner disse que a média de preços da Apple caiu porque muitos dos telefones vendidos eram mais antigos, exceto os modelos de iPhone. Isso "demonstra a necessidade de um novo carro-chefe", disse Gupta, mas acrescentou que "é arriscado para a Apple introduzir um modelo com preço mais baixo também".

O Windows Phone, o sistema operacional da Microsoft, ficou com o terceiro lugar, com 3,3%, à frente da BlackBerry, cuja participação caiu para 2,7%.

"Embora a Microsoft tenha conseguido aumentar sua participação e volume no trimestre, deve continuar se focando em aumentar o interesse com o desenvolvimento de aplicativos para ajudar a aumentar seu apelo entre os usuários", disse o analista da Gartner, Anshul Gupta.

Os dados da Gartner mostraram que a Samsung vendeu 71,3 milhões de smartphones no trimestre, representando uma participação de mercado de 31,7%. A Apple ficou em segundo com 31,9, seguida pela sul-coreana LG, com 11,4 milhões e participação de 5,1%, pela chinesa Lenovo e ZTE.

A Samsung também foi a maior vendedora de todos os celulares, com um total de 107 milhões no período, ou 24,7%. A filandesa Nokia ficou em segundo com participação de 14% e 60,9 milhões de celulares vendidos.