Smartphones lideram as vendas de celular

As vendas de smartphones responderam por 55% das vendas mundiais de dispositivos móveis no terceiro trimestre, conforme usuários na China e na América Latina vêm trocando seus telefones antigos por dispositivos melhores, disse a empresa de pesquisas Gartner desta quinta-feira, 14.



As vendas mundiais de smartphone subiram quase 46% ante o ano passado, para 250,2 milhões de unidades, disse a empresa, enquanto o crescimento geral de vendas de celulares foi de menos de 6 por cento, a 455,6 milhões de aparelhos.



A Samsung manteve o primeiro lugar no segmento de smartphones, com 32,1% de participação no mercado e 80,36 milhões de smartphones vendidos, avançando ante vendas de 55 milhões de unidades no mesmo trimestre do ano passado, com a ajuda do seu smartphone de tela grande Note 3.



A Apple vendeu 30,33 milhões de unidades, 23,2% a mais, porém sua participação no mercado caiu para 12,1%, ante 14,3%.



A Lenovo assumiu a terceira colocação com uma fatia de 5,1% do mercado, pouco acima da LG Electronics e da Huaway , com fatias de 4,8% e 4,7%, respectivamente. A BlackBerry viu sua base de usuários cair para 1,8%.

