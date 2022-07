Smartphone ecológico tem sistema Android e é reciclável

Uma 'start-up' holandesa apresentou pela primeira vez, na noite de quarta-feira, 18, em Londres, o "fairphone", um smartphone ecológico, ético e justo, que já vendeu 15.000 unidades na internet, embora só vá estar pronto para entrega em dezembro.

O telefone, que tem um design similar ao dos produtos das grandes empresas do setor, promete um desempenho parecido com o dos concorrentes, mas respeitando certos "valores" relacionados ao meio ambiente, ao comércio justo e à transparência na cadeia produtiva e na origem de seus componentes.

O projeto, lançado há três anos pelo designer holandês Bas van Abel, foi em parte financiado por uma arrecadação de fundos realizada diretamente com os futuros proprietários do aparelho, que desembolsaram 325 euros sem nunca ter visto o produto.

Exibido na segunda-feira em um festival de design em Londres, o "fairphone", que em um primeiro momento será equipado com o sistema Android, ainda está em fase de testes e deverá ser entregue no começo de dezembro para 15.000 pessoas que tiverem feito esta "aquisição política", segundo a 'start-up'.

Admitindo que é "impossível" produzir um telefone "100% justo", Bas van Abel disse que pretende "despertar as consciências" e "influenciar" as grandes companhias, frequentemente acusadas de recorrer a minerais originários de regiões em guerra e fabricar seus aparelhos com condições de trabalho execráveis.

O "fairphone" também tem em sua composição o indispensável coltan, um mineral composto extraído da região do Kivu e que está no centro da guerra civil na República Democrática do Congo.

Mas seus criadores asseguram que ele provém de jazidas certificadas por não alimentarem os grupos armados.

Inspirado pela ideia de "mudar as coisas de dentro do sistema", o "fairphone" é fabricado na China, mas em uma fábrica onde os operários podem trabalhar em boas condições por um salário maior que o normal.

No campo ambiental, o telefone é, em parte, reciclável, fácil de consertar, terá uma bateria substituível e poderá portar dois cartões SIM para evitar que o usuário precise de dois aparelhos.