Skyrim é eleito o melhor jogo da geração

Os ingleses elegeram The Elder Scrolls V: Skyrim como o Melhor Game da Geração. A pesquisa foi realizada pelo site da Amazon inglês. O jogo, desenvolvido pela Bethesda Game Studios, foi lançado em 2011 e bateu adversários fortes como BioShock Infinite, The Last of Us, GTA IV, Call of Duty 4: Modern Warfare, Batman: Arkham City e The Walking Dead.

The Elder Scrolls V: Skyrim é um game de RPG que mostra a terra natal de um povo dos Nords, que está sob uma guerra civil após o assassinato do rei. Um grupo quer dividir o País, outro quer continuar com a união. O jogo está disponível em versões para PC, PS3 e Xbox 360.

Na última semana, foi anunciado o The Elder Scrolls Anthology, que terá todos os jogos e DLCs da série em um único pacote. Além dos games, a edição especial, exclusiva para o PC, vem com mapas das regiões nas quais os jogos se passam e livro com artes do jogo. Ainda não se sabe se esse pacote chegará ao Brasil.

Confira o trailer do game: