Site traz informações sobre o desenvolvimento da criança

Informações sobre novas práticas pedagógicas destinadas ao desenvolvimento na pré-escola, dúvidas dos pais quanto à melhor forma de educar ou como acompanhar a saúde e a alimentação da criança são alguns dos temas abordados pelo site Radar da Primeira Infância.

Em uma realidade movida pela busca da informação rápida, mas nem sempre confiáveis, provida por ferramentas de busca como o Bing e o Google, a Fundação Maria Cecília Vidigal e o Instituto Alfa e Beto decidiram criar o site, onde o desenvolvimento infantil, que inclui aspectos como educação, saúde e boas práticas, fosse apresentado por fontes abalizadas.

Mudanças surpreendentes ocorrem nos primeiros anos de vida da criança. Estudos científicos demonstram que entre 0 e 3 anos de idade é formada a base da estrutura cerebral, que permite ao indivíduo aprender, sentir e se relacionar ao longo da vida.

Neste período, é importante que os pais, educadores e a rede de assistência básica disponham de orientações confiáveis.

Prática ilegal

No ar desde o dia 14 de março, o site traz, por exemplo, esclarecimentos sobre a educação domiciliar. Embora a prática seja considerada ilegal, já que vai na contramão do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Diretrizes e Bases e da Constituição, ela vem sendo adotada por algumas famílias.

Relatos de pais brasileiros, que optaram por educar seus filhos fora do ambiente escolar, são apresentados no site, que apresenta um resumo da legislação relativa ao tema. Segundo a Lei de Diretrizes Básicas (LDB), "é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos".

Desta forma, esclarece o Radar, optar pela educação domiciliar redunda numa forma de infração à lei. A matéria debate o assunto de forma ampla e apresenta pontos de vista de especialistas de diferentes áreas, inclusive os que defendem o direito dos pais de educar os filhos em casa.

Práticas pedagógicas bem-sucedidas são também apresentadas, com a de uma escola de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, que colocou em prática uma forma incomun de trabalhar as brincadeiras na educação infantil.

Os professores estimularam os jovens a pensar, pesquisar em livros e sites, experimentar e registrar em desenhos diferentes atividades de correr, como cabra-cega, pega-pega e mãe da rua.

O Radar da Primeira Infância traz um link para um vídeo produzido pela revista Nova Escola que detalha na experiência e que pode orientar educadores na realização de atividades semelhantes.

O diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Vidigal, Eduardo Queiroz, diz que o principal foco do Radar é gerar conhecimentos confiáveis sobre a primeira infância de forma a provocar mudança de comportamento na atenção dada às crianças, propiciando seu desenvolvimento integral e, por consequência, o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Internet

"Sabemos que as pessoas hoje buscam na internet informações sobre a educação e a saúde da criança, mas nem sempre elas têm credibilidade. Por isso procuramos fazer com que as informações que passamos estejam nas fontes e não no site".

Queiroz acrescenta que embora o site seja destinado ao público em geral, o foco são os profissionais que lidam em seu cotidiano com a primeira infância. "Nosso objetivo é formar uma espécie de Wikipédia sobre a primeira infância com a diferença de ser inteiramente escrita por fontes especializadas".