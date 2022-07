Site que identifica idade pela foto vira piada

Pouca coisa escapa aos memes e às piadas na Internet. O alvo mais recente foi o site How Old, que tenta identificar a idade da pessoa em fotografia, lançado pela Microsoft nesta quinta-feira, 30. A falta de precisão do programa que, segundo a empresa, tem como base a inteligência artificial da identificação facial, tem sido comentada nas redes sociais.

A diferença grande de idade entre a identificação do site e a realidade, bem como equívocos no reconhecimento de homens e mulheres, tem sido os motivos das críticas em tom de humor feita pelos internautas. Confira a galeria com alguns erros grotescos do site:

<GALERIA ID=20013/>