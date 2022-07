Site promove jeito diferente de receber visitantes em casa

Diferentemente de quem procura os principais pontos turísticos para se hospedar, Rocio Echandi, 27, cozinheira, natural da Argentina, contou com a turismóloga Eli Vieira, 30, para conhecer Salvador.

A baiana abriu as portas de casa, em Capelinha de São Caetano, para hospedar turistas que vêm à cidade, por meio do site Couchsurfing (CS).

A mochileira portenha passou por diversos pontos do Brasil e disse estar encantada aqui: "Gosto de viajar para conhecer pessoas e culturas, não acho válido sair com uma câmera fotografando monumentos".

Ela diz não se importar se não sair de casa a passeio: "Estar inserida aqui na comunidade, conversando, sorrindo, trocando experiâncias, vale mais".

O programa, que tem tradução livre de "surfe no sofá", é um serviço de hospitalidade gratuita, ideal para quem ama viajar e busca conhecer pessoas, o local e a cultura. Quem adere doa mais que hospedagem gratuita. Deve estar disposto a recepcionar e participar da vida de quem chega.

Eli Vieira, a anfitriã, conta que conheceu o serviço com um amigo e confessa ter achado "estranha" a prática. Mesmo assim, fez o cadastro. "As primeiras solicitações eu busquei desculpas para não aceitar os pedidos, mas um casal muito simpático foi tão insistente que acabei recepcionando", lembra ela.

A jovem diz perceber que esse tipo de viajante vem com a mente aberta, bom coração. "Não tem como não abrir a mente também. Sempre gostei de conhecer outras culturas. Eu vi no CS a oportunidade de conhecê-las e aprender outros idiomas. Sem contar que o viajante que busca esse tipo de serviço tem histórias de vida maravilhosas Para a gente ouvir".

A americana Khalilah Jones, 21, também hospede de Eli, acabou de concluir a graduação em psicologia e sociologia, em Boston (EUA). Antes de iniciar a pós-graduação, a jovem decidiu fazer dar uma pausa nos estudo e visitar o Brasil.

"O que me chamou a atenção no perfil de Eli foi o belo sorriso, sincero", diz a turista, sorrindo. "E dificil confiar nas pessoas atualmente, mas senti segurança ao escolher o lar dela. Eu vim para Salvador explorar e aprender um pouco da cultura afro-brasileira. Eu amo a cidade" conta a viajante.

"É bom ver a vida passar do lado de fora das áreas turísticas", relata Khalilah.

A moça confessa que a mídia internacional mostra imagens negativas do Brasil, "mas, nesse bairro, pelo programa Couchsurfing, eu estou tendo a experiência de ver uma bela imagem, além da convivência com pessoas incríveis".

Em Salvador, já é possível até localizar os nominados "embaixadores", pessoas escolhidas pelo sistema CS, por viverem a filosofia do programa e se comportarem com o máximo de regras estabelecidas.

Também são responsáveis por promover eventos com outros membros, além de dar orientações para novos associados.

O biólogo e embaixador do CS Ângelo Alerson, 35, conhecido popularmente entre os participantes como Melek, recebe os viajantes na própria residência, na região do bairro Dois Leões, há seis anos.

"Conheci o programa em 2009, criei meu perfil, mas ele ficou praticamente oito meses desativado. Eu não participei logo porque achava estranha a ideia de hospedar pessoas desconhecidas na minha casa. Depois, em viagem a Recife, conheci uma garota da Alemanha que era do Couchsurfing e ela me explicou do que se tratava. Dali passei a entender e não parei mais de participar".

Contatos

Segundo Angelo, desde 2010, ele já hospedou muitas pessoas. "Nesses seis anos sendo adepto do programa já entrei em contato com mais de dez mil pessoas, encontrei mais de três mil aqui em Salvador, em eventos organizado por outros couchsurfings", revela Ângelo.

O embaixador garante que nunca passou por situação ruim com os hóspedes. "Já tive divergências por pontos de vista, por questões culturais, mas estar no Couchsurfing é saber que divergências virão", frisa.

Em relação à busca fora do país, "é muito simples", ressalta Ângelo, "basta escolher a cidade que quer visitar e as datas, pois o site já tem uma ferramenta de busca".

Para a segurança, ele deixa dicas básicas: filtrar a busca por último login feito e membros com referência e analisar as referências do possível anfitrião. Se houver más referências tentar esclarecer o que houve.