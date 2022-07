Site oferece revelação de 500 mil fotos de graça

O site Fotos Online vai revelar 500 mil fotos de graça até a próxima segunda-feira, 18. Ao todo, serão 54 cliques por CPF, para quem quiser participar. É preciso apenas se cadastrar no portal e colocar o código FOTOGRATIS no cupom de desconto do pedido. Não é concurso ou sorteio. As imagens podem ser reveladas diretamente do Facebook.

As imagens serão impressas no tamanho 10X15 em papel brilhante com ou sem borda, com frete por conta do cliente.