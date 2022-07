Site espalha vírus em dez mil contas do Facebook

Dez mil pessoas já foram infectadas com o vírus que promete mudar a cor do Facebook. A fraude é feita por meio de um link que divulga um aplicativo para alterar as cores do perfil na rede social.

Ao acessar o site, o usuário é convidado a assistir um vídeo com um tutorial que detalha como realizar a façanha, o que permite que hackers tenham tempo de invadir sua conta.

Ao se negar assistir ao vídeo, automaticamente o vírus redireciona o usuário para uma espécie de "player corrompido", que alerta para o download de um antivírus ou para uma plataforma de conteúdos pornográficos.

A empresa chinesa Cheetah Mobile alerta que o site do golpe permanece ativo, e orienta que o usuário desinstale o aplicativo e faça a alteração da senha imediatamente, além de desativar completamente o player do seu dispositivo.