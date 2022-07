Site do Google é hackeado e fica fora do ar por cerca de 1h

O site do Google foi hackeado nesta terça-feira, 3. O autor da ação se identifica como Kuroi'SH.

Na foto postada aprece um casal estilo mangá Japonês e o seguinte texto: É um ótimo momento para morrer. Para buscar imediatamente, não estou nem aí”. Ataque aconteceu por volta das 16h (horário de Brasília) e site ficou fora do ar por cerca de 1h.

O ataque tirou do ar o buscador e alguns de seus serviços, como o Google Maps e o Google tradutor. O YouTube e o Gmail, porém, permaneceram imunes. Este tipo de ataque, chamado de “Defacement”, consiste na mudança da interface de um site e normalmente ocorre como forma de protesto.

Contudo quem acessa o site por navegadores como Internet Explorer e Firefox consegue utilizar o buscador. O ataque só prejudicou quem utiliza o navegador da própria Google, o Chrome.

Por meio de nota o Google negou que o site tenha sito hackeado, para a empresa o acesso indevido ocorreu no servidor DNS, banco de dados que reúne os nomes e domínios das páginas de toda a internet.

"Alguns usuários de internet no Brasil tiveram problemas ao acessar o google.com.br devido a um comprometimento de servidores DNS: ou seja, a alteração maliciosa das configurações de direcionamento desses servidores, levando o usuário a um site diferente do que ele pretende acessar", disse a nota.

A empresa ainda esclareceu que não é responsável pelos servidores. "O Google não é responsável pelos servidores de DNS afetados, por isso notificou os administradores, que corrigiram o problema em 30 minutos. Os usuários afetados ainda podem fazer a troca do servidor DNS de sua rede, já que não há nenhum comprometimento do sistemas do Google".